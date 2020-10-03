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اتحاد الكرة يتجه للإعلان عن تأجيل مباراة الوحدات والصريح لإشعار آخر

منذ 50 دقيقة

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خالد العميري

عمان – علمت “الغد” من مصادر موثوقة، عن توجه اتحاد كرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان الرسمي عن تأجيل مباراة الوحدات والصريح، المقرر اقامتها الأحد على ستاد الحسن، لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الأردني للمحترفين بكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عدد من لاعبي الوحدات والإشتباه بإصابتهم، حيث سيصار لإخضاعهم إلى فحوصات “بي سي آر” رفقة الجهازين الفني والإداري، ظهر اليوم.

وضمن سياسة اتحاد الكرة المتمثلة بالحفاظ على سلامة أركان اللعبة كافة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية، بات في حكم المؤكد تأجيل المباراة لموعد جديد يُحدد لاحقا.

ويتصدر الوحدات جدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الصريح المركز الثالث برصيد 14 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن الجزيرة، الثاني.

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