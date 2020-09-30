اتحاد الكرة يتحرك بإيجابية بموضوع الجزيرة

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

يواصل اتحاد الكرة دوره الإيجابي في حل مشاكل نادي الجزيرة، عندما شهد يوم أمس الثلاثاء، اتصالا بين الأمانة العامة لاتحاد الكرة، ورئيس نادي الجزيرة الأسبق سمير منصور الذي يقوم بالحجز على ممتلكات النادي.

وتأتي مساعي اتحاد الكرة، لاقناع منصور بالالتزام بالاتفاقية التي جرت أخيرا بينه وبين اللجنة المؤقتة، برعاية ومباركة اتحاد الكرة الذي يسعى لمساعدة الجزيرة في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وبالتالي ضمان استمراريته في رفد كرة القدم الأردنية.