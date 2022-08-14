اتحاد الكرة يتريث في إعلان هوية مدرب “الأولمبي”

يحيى قطيشات – أكد مصدر مطلع، في اتحاد كرة القدم، أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، بعد الاستقالة المفاجئة، التي قدمها احمد هايل المدير الفني السابق للمنتخب، لأسباب فضل المدرب عدم الإفصاح عنها، رغم أن المؤشرات ترجح أن تلك الاستقالة جاءت بسبب خلافات مع المدير الفني للمنتخب الأول، والمشرف على المنتخب الأولمبي عدنان حمد الذي وافق على الاستقالة دون الاجتماع مع الكابتن هايل الذي سبق وأن قاد هذا المنتخب، للفوز بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما؛ في إنجاز غير مسبوق، عقب نتائج مميزة وأداء فني متطور.

ورغم أن السبب الحقيقي لرحيل أحمد هايل عن المنتخب، لم يعلن حتى اللحظة، لكن يبدو أن خلافات وقعت بين المدير الفني للمنتخب الأول والمشرف على منتخب الرديف الكابتن العراقي عدنان حمد؛ والكابتن أحمد هايل هي السبب الرئيسي، والتي ظهرت نتائجها عقب عودة المنتخب من المشاركة في نهائيات آسيا للشباب، التي جرت في أوزبكستان، وخرج فيها المنتخب من الدور الأول بعد مستوى وأداء نال رضا الشارع الرياضي؛ على الرغم من غياب نجمي المنتخب ثنائي الهجوم علي علوان ويزن نعيمات.

وتنتظر المنتخب الأولمبي، مشاركة مهمة في تصفيات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة “باريس 2024″، خلال العام المقبل، فيما تقام الدورة خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) العام 2024، وستشكل بطولة كرة القدم للرجال بمشاركة 16 منتخبا، وتملك المنتخبات الآسيوية 3 مقاعد ونصف في النهائيات.

المدربون يبدون التحرك والاتحاد يتريث

بدأ عدد من المدربين المحليين، في طرح أنفسهم على الاتحاد، ومغازلة عدنان حمد، للإشراف على المنتخب الأولمبي بمنصب المدير الفني، والمدرب العام، عقب استقالة الكابتن بشار بني ياسين أيضا من الجهاز الفني.

ويسعى مجموعة من المدربين لتزيكة أنفسهم كمدربين للمنتخب الذي لم يتم تحديد موعد لتجميعه، أو الإفصاح عن أي خطة لتدريباته في المستقبل.

ووفق المعلومات فإن اتحاد الكرة يتريث في تعيين جهاز فني للمنتخب الأولمبي، لتوفير النفقات، خاصة وأن المنافسات ما تزال بعيدة.