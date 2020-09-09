“اتحاد الكرة” يجري تعديلا على جدول مباريات دوري المحترفات

عمان – اجرى اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء ، تعديلاً على جدول مباريات مرحلة الذهاب من الدوري النسوي للمحترفات لموسم 2020، لينطلق بعد غدٍ الجمعة، بدلاً من السبت المقبل في ظل القرار الحكومي امس، بإلغاء العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة المقبل.

ووفق خبر صادر عن اتحاد الكرة اليوم فقد قرر الاتحاد، تعديل مواعيد كافة المباريات التي كان من المقرر إقامتها عند الثانية من ظهر كل سبت، لتبدأ عند السادسة مساء الجمعة، لتجنب خوض المواجهات في ساعات الظهيرة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومع التوجه الحكومي بإلغاء الحظر الشامل.

وتشهد مباريات الجولة الاولى من البطولة التي ستقام على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب ، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، حفاظاً على السلامة العامة، لقاء القادسية والأهلي مساء الجمعة، قبل أن يواجه الأرثوذكسي نظيره شباب الأردن عند الخامسة عصر السبت، على أن تختتم المواجهات بلقاء عمان والنصر عند الثامنة مساءً.

ويشارك في البطولة أندية: (شباب الأردن، عمان، الأرثوذكسي، الاستقلال، الأهلي، النصر، القادسية)، حيث تقام المباريات على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.