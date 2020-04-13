اتحاد الكرة يخاطب أندية المحترفين للالتزام بتوصيات الفيفا – (وثيقة)

خالد الخطاطبة

عمان – طلب اتحاد كرة القدم رسميا من أندية المحترفين، تنفيذ توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن مستحقات وعقود اللاعبين المحترفين والمدربين.

وارفق الاتحاد في خطابه الرسمي للاندية التفاصيل الكاملة لتوصيات الفيفا، والتي تتضمن ضرورة دخول الاندية في مفاوضات مع لاعبيها ومدربيها، للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرواتب الشهرية، وذلك حماية للاندية واستمراريتها، وضمانا لحقوق اللاعبين والمدربين.

واشار الاتحاد في خطابه إلى الأندية، أن هذه الخطوة تأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا، والذي تسبب في ايقاف التدريبات والمنافسات.

واشار الاتحاد إلى الاندية مطالبه بدعوة اللاعبين والمدربين والجهاز الاداري، لجولة من المفاوضات، للتوصل الى اتفاق بشان الرواتب والعقود، بناء على توصيات الفيفا التي جاء قبل عدة ايام على لسان رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو.

وتاليا الكتاب الرسمي الذي ارسله الاتحاد للاندية: