اتحاد الكرة يخصص 90% لجمهور الفيصلي أمام الجزيرة

عمان- اعتمد اتحاد كرة القدم 90 بالمئة من مدرجات ستاد عمان الدولي لجمهور النادي الفيصلي في المباراة التي تقام يوم الخميس المقبل امام فريق الجزيرة في ختام منافسات دوري المناصير للمحترفين لموسم 2018-2019.

كما تم اعتماد 10 بالمئة من المدرجات لصالح جمهور نادي الجزيرة في المباراة التي ستشهد تتويج الفيصلي بقلب الدوري بعد ضمان الفوز به بعيدا عن نتيجة مباراة يوم الخميس.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم بمقر اتحاد كرة القدم، وتم فيه انجاز الترتيبات الفنية والأمنية للمباراة التي تبدأ عند الساعة الحادية عشرة ليلا.

وينتظر الفيصلي تتويجه بلقب الدوري، بعد مباراته مع الجزيرة حيث يبتعد بالصدارة بـ 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة الذي ضمن المركز الثاني بـ 46 نقطة.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب الأمين العام فليح الدعجة، استعراض كافة الأمور المتعلقة بالمباراة، وبحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية، وسيتولى الاتحاد الإشراف على جميع الأمور التنظيمية والإدارية للمباراة.

وتم اعتماد ما نسبته 90 بالمئة من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، و 10 بالمئة لجمهور الجزيرة.-(بترا)