اتحاد الكرة يدرس كافة السيناريوهات ويعتبر الغاء الدوري خيارا أخيرا

خالد الخطاطبة

عمان – كشفت أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، أن خيار الغاء منافسات دوري المحترفين للعام الحالي يندرج تحت خيارات الاتحاد، ولكنه يعتبر الخيار الأخير، بانتظار المستجدات القادمة المتعلقة بشأن انتشار فايروس كورونا المستجد، وقرارات الحكومة بهذا الشأن.

ولفتت نصار في تصريح لـ”الغد” أن المرحلة المقبلة ما تزال غامضه نوعا ما، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد لعدم الاعلان عن اي خطوة تالية، لا سيما وأن اي نشاط رياضي أو غير رياضي يأتي وفق تعليمات وزارة الصحة.

وفي ردها على الخيارات المطروحة، اشارت نصار إلى أن الاتحاد يملك العديد من السيناريوهات، لافتة إلى أن تحديد اي موعد لاستئناف منافسات دوري المحترفين، لن يات إلا بالتشاور مع الأندية، مع اعطاء الفرق فترة تتراوح من 4 إلى 6 اسابيع للاستعداد قبل استئناف المباريات.

ولفتت نصار إلى أن هناك العديد من الخيارات، من ضمنها استئناف الدوري وفق تعليمات وزارة الصحة، وهو الخيار الافضل الذي يخدم الكرة الاردنية بشكل عام.

وحول سؤال عن خيار الغاء الدوري بشكل نهائي، اشارت الأمين العام إلى أن هذا الخيار ضمن الطروحات، ولكنه يعتبر خيارا أخيرا في ظل صعوبته، ولن يتم اتخاذه إلا في حال استنفاذ جميع الخيارات الاخرى وهي كثيرة، مؤكدة أن اي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالتشاور مع الاندية، ولن يتم اتخاذ قرار فردي.

واضافت: قرار الالغاء يعتبر صعبا، وسيلحق الضرر بالاندية، كما سيلحق الضرر بالمنتخبات، وبالتالي جاء إدراجه كخيار أخيرن يعتمد بالدرجة الاولى على تطورات الاوضاع الصحية المتعلقة بالقضاء على انتشار فايروس كورونا، معتبرا أن خيارا الالغاء يعتبر خيارا بعيدا نوعا ما مالم تحكم الظروف بذلك.

وقالت نصار: صعوبة اتخاذ قرار الالغاء، يعتبر صعبا ايضا، كونه سياتي بعد فترة توقف طويلة استمرت لمدة 8 اشهر، وهو أمر صعب يدفعنا للتوقف كثيرا قبل حسم السيناريو المقبل، مشيرة إلى أن الاتحاد يفضل ويسعى لخيار استكمال الدوري الذي يعتبر الخيار الافضل للكرة الاردنية.

نصار كشفت ايضا عن خطوات تقشفية في اتحاد الكرة، بدأت بتخفيض رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأول بنسبة 40%، وقالت: “المدربون الاجانب للمنتخب الوطني رواتبهم عالية نوعا ما، وهو ما دفع الاتحاد لتخفيض رواتبهم، بانتظار خطوات تقشفية اخرى ربما يضطر الاتحاد للجوء اليها”.

وعن عمل الاتحاد في هذه الفترة الصعبة، أكدت نصار أن الاتحاد يواصل عمله عن بعد، من خلال مناقشة العديد من الامور والتفاصيل، مشددة على ان الاتحاد حريص على التشاور والتشارك مع الاندية في اي خطوة قادمة، مختتمة حديثها بالتضرع إلى الله أن يرفع هذا البلاء عن الاردن والعالم لتعود عجلة الحياة إلى الدوران بشكل طبيعي.