اتحاد الكرة يدعم اللاعبين ويؤكد أهمية مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي

عمان – الغد – اطلعت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، على الموازنة المعدلة للعام الحالي 2020، وسط انخفاض ملموس في الإيرادات، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

واستعرضت الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد 20 أيلول عبر تقنية الفيديو “عن بُعد”، تفاصيل الموازنة المعدلة والمخفضة، والتي تأثرت بالمتغيرات المرافقة للظروف الحالية.

وبحسب الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، ناقشت الهيئة التنفيذية تفاصيل دعم الاتحاد الدولي “فيفا” للاتحادات الأهلية، والذي يأتي للتخفيف من الآثار السليبة التي خلفتها جائحة كورونا، متضمناً توجيه نصف مليون دولار للكرة النسوية، ونفس القيمة لتغطية النفقات التشغيلية الخاصة بالبطولات المحلية، ومصاريف إعداد المنتخب الوطني الأول لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

وقالت: تدارست الهيئة التنفيذية على امتداد الفترة الماضية، التحديات الصعبة التي تواجه الأندية، سيما المالية منها، لتقرر تخصيص مبلغ (210) آلاف دولار لها، مع اشتراط توجيه الصرف إلى اللاعبين مباشرة، بحسب المستحقات المترتبة لهم وفق عقودهم المسجلة لدى الاتحاد، لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على الأندية.

وشددت نصار على أن الدعم المقدم من الاتحاد الدولي يعد “متواضعاً للغاية” ولا يسد احتياجات الاتحاد والأندية على حد سواء، في ظل الأضرار التي خلفتها الجائحة، “لكن الهيئة التنفيذية فضلت تخصيص ما يقارب نصف دعم الفيفا إلى الأندية، سعياً لتجاوز الظروف الصعبة التي تحيط بكرة القدم محلياً بمختلف الدرجات، حيث سنعلن خلال الأيام القادمة عن نسب الدعم للأندية”.

كما أوضحت الأمين العام، أن الهيئة التنفيذية قررت استكمال المباراتين المتبقيتين من دور الـ 32 لدوري الدرجة الثالثة، على أن تقتصر البطولة في العام المقبل على الفرق التي وصلت إلى ثمن النهائي هذا العام، بهدف تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الأندية التي شاركت في المسابقة هذا الموسم، قبل قرار إلغاء البطولة، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع جدول جوائز معدل للفرق الصاعدة إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم القادم.

في المقابل، تابعت الهيئة التنفيذية مستجدات دعم أركان منظومة كرة القدم الاردنية، من خلال مبادرة التصدي التي أطلقها الاتحاد في تموز الماضي، وما تخللها من إقامة مباراة استعراضية بالتعاون مع “حساب الخير” وبرعاية العديد من الشركات، تحت شعار “كرة القدم مهنتنا”.

وأكدت نصار أن صندوق حساب الخير أنجز ترتيبات تقديم دعم نقدي لـ(262) لاعب ومدرب وإداري ممن بادروا بتسجيل بياناتهم على المنصة، وانطبقت عليهم الشروط لاستحقاق الدعم الموجه للفئة الأكثر تضرراً والأقل دخلاً، والتي تشكل كرة القدم مصدر رزقهم الوحيد.

أضافت: قرر الاتحاد مضاعفة قيمة الدعم النقدي للأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط، واضافة شريحة جديدة تضم (128) لاعبا ومدربا وإداريا، ممن لم يشملهم حساب الخير في دعمه، ليصل العدد الاجمالي إلى (390) شخصا سيحصلوا على الدعم المباشر، بانتظار الإعلان عن الية الصرف للمستحقين خلال الأيام القادمة.

وشددت الهيئة التنفيذية قبل نهاية الاجتماع، على أهمية مواصلة العمل بتطبيق البروتوكول الصحي المتبع، بجميع اجراءاته، خلال التدريبات والمباريات ومختلف انشطة الاتحاد، مع بقاء الرقابة والمتابعة في إطار أعلى المستويات، لضمان السلامة العامة لكافة اركان المنظومة، باعتبارها الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد.