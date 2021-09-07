“اتحاد الكرة” يرفض طلب السلط بتأجيل مباراته أمام الوحدات 

عمان-الغد- رفض اتحاد كرة القدم ، الثلاثاء، طلب نادي السلط بتأجيل مباراته أمام فريق الوحدات ضمن منافسات دوري المحترفين، والمقررة يوم 16 الحالي على ستاد الأمير حسين في السلط.

وخاطب الاتحاد اليوم نادي السلط لابلاغه برفض التأجيل، شارحا الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان السلط خاطب اتحاد الكرة، لطلب تأجيل مباراة الوحدات ، لإتاحة المجال أمام الفريق للاستعداد لملاقاة الكويت الكويتي يوم 21 الحالي في الكويت، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.