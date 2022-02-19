اتحاد الكرة يسلم “الشارة الدولية” لحكام موسم 2022

عمان – سلمت دائرة الحكام المنبثقة عن اتحاد الكرة أمس، الشارة الدولية للحكام قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، وعوني حسونة من دائرة التحكيم، والذي أقيم في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب.

وتم توزيع الشارات الدولية على 6 حكام ساحة معتمدين دوليا، وهم: أدهم مخادمة، محمد عرفة، محمد مفيد، أحمد فيصل، صدام عمارة، أسامة حسن، حنين مراد وإسراء مبيضين، بالإضافة إلى 10 حكام راية، وهم: أحمد مونس، محمد البكار، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، حمزة سعادة، قيس خميس، عمرو عجاج، صابرين العبادي وإسلام العبادي.

وحرصت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، على الاجتماع مع حكام الساحة عقب تسليم الشارات الدولية، من أجل الشرح لهم عن طريقة كتابة تقارير المباريات وفق النظام الجديد، والذي يختلف عن النظام الذي تم التعامل به في الموسم الماضي.

وتتجه دائرة الحكام إلى جلب حكام من الخارج لإدارة بعض مباريات بطولات المحترفين، في اتفاق تبادل الخبرات بالنسبة للحكام بين دائرة التحكيم المحلية، وعدد من دوائر الحكام في الاتحادات العربية، في الوقت الذي كشف به الاتحاد عن توجه طاقم تحكيمي مكون من الثلاثي مخادمة، مؤنس وعبيدات، لإدارة إحدى مباريات الدوري السعودي في الجولة الثانية والعشرين المقبلة.

ومن جهة أخرى، بدأت الأندية باعتماد وتسجيل اللاعبين في كشوفات الاتحاد، قبيل بطولة الدرع التي ستنطلق الخميس المقبل، علما بأن فترة إغلاق باب قيد اللاعبين سيستمر لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار (مارس) المقبل.

وحسب اتحاد الكرة، فإنه يمنع تسجيل أي لاعب في كشوفات فرق المحترفين، لم يتلق جرعتين من لقاح كورونا، بحيث لن يتم إدخال اسمه في نظام اللاعبين لدى الاتحاد، فيما سيتم إخضاع لاعبي فرق المحترفين لفحوصات كورونا بين الحين والآخر.

وخاطب الاتحاد في وقت سابق، إدارة الأزمات من أجل زيادة نسبة عدد الحضور الجماهيري في بطولة المحترفين لما يزيد على 50 %، وهي النسبة التي تم العمل بها في الموسم السابق، في ظل إعلان الحكومة مؤخرا عن عدة قرارات تخفيفة سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل.