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اتحاد الكرة يصدر بروتوكولاً صحياً مشدداً لأندية المحترفين

منذ ساعتين
شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم

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عمان- عمم الاتحاد الأردني لكرة القدم، بروتوكولاً صحياً مشدداً، على جميع أندية المحترفين بالتزامن مع السماح باستئناف التدريبات اعتباراً من اليوم السبت، لضمان شروط الوقاية والسلامة العامة.
وتضمن البروتوكول الصحي، الذي يتوافق مع إجراءات الوضع الوبائي في المملكة مع تفعيل أمر الدفاع رقم 11، العديد من التدابير التي تحقق السلامة العامة لأركان اللعبة، خلال التدريبات والمباريات على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار فرض عقوبات تدريجية، في حال مخالفة الأحكام الصحية. -(بترا)

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