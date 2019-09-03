اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لتوضيح حقوق النقل التلفزيوني لتصفيات المونديال

عمان – الغد – تلقى الاتحاد الاردني لكرة القدم، العديد من الاستفسارات بخصوص حقوق النقل التلفزيوني الخاص بمباريات المنتخب الوطني خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

ويود الاتحاد التأكيد على ملكيته لحقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات المنتخب الوطني البيتية خلال التصفيات والتي ستقام في الاردن، وهو ملتزم بمنح هذه الحقوق لاحد القنوات المحلية، لبثها على الهواء مباشرة، ضمن متطلبات الاتحاد الآسيوي، لافساح المجال امام الجماهير الاردنية ممن لم ينالوا فرصة التواجد على المدرجات، متابعة المباريات عبر شاشات التلفاز.

في المقابل، فان مباريات المنتخب بالتصفيات والتي تقام خارج الاردن، تكون حقوق البث التلفزيوني لها مملوكة للاتحاد المستضيف، والذي بدوره يكون صاحب الحق الوحيد بالتفاوض مع القنوات الاردنية وغيرها من المحطات، لمنحهم حقوق النقل وفقاً للاسعار التي يحددها.

ووفقاً لما سبق، فان الاتحاد يلتزم بالتعاقد مع احدى القنوات المحلية لنقل مباريات المنتخب الوطني التي ستقام بالاردن، امام الكويت ونيبال في 10 و15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، واستراليا والصين تايبيه في 14 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

فيما تبقى مواجهات النشامى غير البيتية، امام الصين تايبيه والتي يستهل بها النشامى مشواره يوم 5 ايلول (سبتمبر) المقبل، والكويت يوم 31 اذار (مارس) المقبل، ونيبال واستراليا في 4 و9 حزيران (يونيو) المقبل، من حق الاتحاد المستضيف، ويكون التفاوض لشراء حقوق البث التلفزيوني بين القناة الراغبة واصحاب الحقوق مباشرة.