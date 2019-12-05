اتحاد الكرة يصدر بيانا لتوضيح آلية الدفعة المالية للفيصلي

عمان – الغد – تابع الإتحاد الأردني لكرة القدم ما أثير من لغط وتشكيك حول آلية الدفعة المالية التي تحصل عليها النادي الفيصلي جراء تنظيمه لبطولة الشيخ سلطان العدوان، وعليه فإن الاتحاد يوضح الآتي:

أعلن الاتحاد وفي أكثر من مناسبة مباركته لأي توجه يفضي لتنظيم الاندية أي نشاط أو بطولة تسبق انطلاق الموسم الجديد 2020، وذلك بعدما تعذر ولأسباب عديدة اقامة البطولة التنشيطية، وجدد الاتحاد حرصه على المساهمة بتعزيز خطوات تنظيم أي بطولة وتقديم الدعم الاداري واللوجستي لها، وهذا ما تجسد على ارض الواقع عندما تصدى النادي الفيصلي لتنظيم بطولة تنشيطية، وهو الدعم الاداري واللوجستي الذي يقدمه الاتحاد لأي ناد يقوم بتنظيم بطولة، وعليه فقد ابرمت اتفاقية بين الاتحاد والنادي الفيصلي تقضي بتولي الاتحاد مهام التسويق التلفزيوني للبطولة على أن يتحصل النادي الفيصلي على نسبة 10% من قيمة اتفاقية البث التلفزيوني، فيما يعود بقية المبلغ الى الاتحاد الذي ارتأى أن يخصص ذلك المبلغ للأندية ووفق دفعات متساوية انطلاقاً من حرص الاتحاد على مساعدة الاندية بتحضيراتها واعدادها للموسم الجديد، مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على حقوق اللاعبين من قرارات صادرة عن لجنة أوضاع اللاعبين واستناداً الى قرار صادر عن الهيئة التنفيذية بضرورة تسديد ما يستحق للاعبين من الدفعات المخصصة للأندية، وهذا ما تم تنفيذه ووفق اجراءات رسمية.

واذ يؤكد الاتحاد المضي قدما في انجاز الاتفاق المبرم مع النادي الفيصلي بتسديد قيمة 50% من اجمالي المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية والبالغ 10% من القيمة الاجمالية لاتفاقية البث التلفزيوني، فإن الاتحاد مضى ايضا بإجراءات تسديد مستحقات اللاعبين والاندية على حد سواء، ودون أن يتحصل الاتحاد على أي مبلغ من القيمة الاجمالية والتي تقرر تخصيصها للاندية واللاعبين انطلاقا من حرصه على تعزيز مسيرة اللعبة.

ويؤكد الاتحاد أنه يتعامل مع الاندية كافة بعدالة ويقف على مسافة واحدة من الاندية كافة ووفق أطر شفافه تعزز مفاهيم المصداقية والمؤسسية وبما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح منظومة اللعبة كافة وتلك أولوية رئيسة لدى الاتحاد، وفي نفس الوقت يرفض الاتحاد التشكيك انطلاقا من أهداف وغايات شخصية بحتة، وسيبقى الاتحاد محافظاً على شفافيته وعدالته في التعامل مع الامور كافة التي تهم اللعبة ووفق أطر مؤسسية واحترافية.