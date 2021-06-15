اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة لموسم 2021، والتي تنطلق يوم 2 تموز المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.

وحسب النظام، تقام مباريات الدور الأول الذي سيلعب على ملاعب محايدة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب، بحيث يواجه أول كل مجموعة، وصيف المجموعة الأخرى، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس، وتقام مباريات إياب الدور الثاني على أرض الفرق التي تحمل الأرقام الفردية.

في المقابل، تتأهل الفرق الفائزة من مباريات الدور الثاني لمصاف أندية الدرجة الثانية.

وكان اتحاد كرة القدم، قرر عدم استكمال بطولة دوري الدرجة الثالثة في الموسم السابق، حفاظاً على السلامة العامة، بسبب تفشي جائحة كورونا، لتقتصر المشاركة في البطولة الحالية على الـ16 فريقاً التي وصلت إلى الدور ثمن النهائي العام الماضي.