اتحاد الكرة يصعّد مع أندية المحترفين.. واجتماع طارئ “الأربعاء”

خالد العميري

عمان – دعا اتحاد الكرة، أندية المحترفين، بالتراجع عن قرار تعليق المشاركة في نشاطات كرة القدم، مؤكداً على ضرورة التزام الأندية بأجندة بطولات الاتحاد في مختلف الفئات العمرية، طبقا للجداول الصادرة والمواعيد المحددة مسبقاً.

ورحب إتحاد الكرة في كتاب رسمي ردا على بيان أندية المحترفين بتعليق النشاط الكروي لمختلف الفئات، بلغة الحوار وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، لافتاً أن تنسيق الاجتماع مع ممثلي أندية المحترفين سيكون مرهونا بإلغاء الأندية قرارها بتعليق المشاركة.

وأكد اتحاد الكرة على التزامه بتطبيق كافة اللوائح والأنظمة الصادرة عنه، مع الأندية المخالفة لتعليماته حول تجميد النشاط.

وعلمت “الغد” من مصدر موثوق، استياء أندية المحترفين من رد إتحاد الكرة، حيث سيصار إلى عقد اجتماع طارئ بين الأندية عند الساعة 1 ظهر يوم غد الأربعاء في مقر النادي الأهلي، للتشاور والرد على الكتاب الرسمي الصادر عن اتحاد اللعبة.