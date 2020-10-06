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اتحاد الكرة يطالب بالتعايش مع كورونا وهو لا يتعايش

منذ ساعة واحدة

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خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أبدى مسؤولون في أندية المحترفين، امتعاضهم من اصرار اتحاد كرة القدم على الاستمرار في المنافسات، والعمل على تأجيل المباراة كل واحدة على حدة، دون امتلاك الشجاعة بتأجيل مباريات الأسبوع كاملا في ظل تفاقم اعداد الاصابات بكورونا داخل الأندية.
وفي حوار بين مسؤولين في الأندية قال المتحدثون: “اتحاد الكرة يطالب دائما بضرورة التعايش مع كورونا، ولكن لماذا لا يتعايش الاتحاد نفسه مع كورونا؟ لماذا اغلاق مقر الاتحاد وعدم السماح لأي شخص بدخوله إلا بعد جهد جهيد ؟ لماذا يتم تعطيل موظفي الاتحاد بحجة كورونا والاتحاد يدعو للتعايش مع كورونا؟”.

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