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اتحاد الكرة يطلب رأي الحكومة بإمكانية استئناف التدريبات بعد العيد

منذ ساعتين
كرة قدم
كرة قدم

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عمان – خاطب اتحاد كرة القدم الجهات المعنية في الحكومة، لاستمزاج رأيها في إمكانية استئناف تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية بعد عطلة عيد الفطر، وإمكانية السماح بانطلاق مباريات دوري المحترفين اعتبارا من شهر اب المقبل.

وينتظر الاتحاد رد وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، تمهيدا لحسم مصير عودة تدريبات الأندية ومصير اقامة الدوري.

وأكد عدد من مسؤولي أندية المحترفين، لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، تواصلهم مع اتحاد الكرة في الأيام الماضية، للاستفسار عن مصير تدريبات الاندية المتوقفة منذ منتصف شهر آذار الماضي وحتى اليوم، وعن قرار استئناف الدوري، ليأتي رد الاتحاد بانه قام بمخاطبة الحكومة صاحبة الرأي الاول في عودة المنافسات، بانتظار الرد الذي سيتم على ضوئه حسم طبيعة الخطوة التالية.

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