اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم مدرب النشامى حمد غدا

عمان- يعقد اتحاد كرة القدم عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عدنان حمد.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مقره، سيشهد تقديم المدرب العراقي الذي سيتحدث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني.

ويقام المؤتمر بحضور وسائل الإعلام، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، للحفاظ على السلامة العامة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة قرر تعيين حمد خلفاً للمدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز الذي قدم استقالته، عقب فشل المنتخب في التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم. -(بترا)