اتحاد الكرة يعقد ورشة طبية لمدربي الواعدين والنخبة

عمان – الغد – عقدت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم الجمعة ورشة طبية، لمدربي مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات، بالاضافة إلى النخبة.

وتجسد الورشة رؤية سمو الأمير علي بن الحسين، بتوفير بيئة رياضية آمنة للاعبي المراكز، ولتدريب المدربين على الإسعافات الأولية، للإصابات التي قد تحصل خلال التدريبات.

واقيمت الورشة في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور المدير الفني للفئات العمرية اليكسندر جيتزي ومدربي ومنسقي المراكز، ومحاضرين مختصين من “الطب الرياضي”، بإشراف الأطباء يحيى المحارمة، عادل السكيرجي، مازن قاقيش، نايف سعادة.