اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل لترخيص أندية الأولى والثانية

عمان – الغد – عقد اتحاد كرة القدم صباح اليوم السبت في مقره، ورشة عمل خاصة بترخيص الأندية للدرجات الأولى والثانية، بحضور مدير الترخيص أحمد ماشة ومندوبي الأندية، استعداداً للموسم المقبل 2020.

وفي البداية رحب ماشة بالحضور، مقدما شكره للمشاركين على تواجدهم في هذه الورشة قبل بداية الموسم الجديد، لما لها من أهمية كبيرة تخص ترخيص الأندية.

وأكد ماشة أن الهيئة التنفيذية باتحاد كرة القدم اعتمدت نظام التراخيص لموسم 2020 لجميع الأندية والفرق، منوهاً على أن من يرغب بالمشاركة في بطولات الإتحاد ضرورة امتلاك الرخصة، وفي حال عدم الحصول عليها لن يستطيع أي منهم المشاركة بأي مسابقة.

وقدم ماشة ومسؤول التراخيص ابراهيم قاقيش شرحاً مفصلاً عن المتطلبات والوثائق المطلوبة، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتسليمها للإتحاد قبل 12 كانون الأول (ديسمبر) ، وأنه لن ينظر في أي طلب بعد هذا التاريخ.