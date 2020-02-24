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اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل لمدربي وحراس المرمى بالشمال

منذ ساعتين

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عمان – الغد- عقدت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم الأحد ، ورشة عمل لمدربي وحراس المرمى، لتعزيز خبراتهم الفنية والعملية في هذا المجال.

وأشرف على الورشة، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المحاضر أليكس فينسل، والمساعد خلدون ارشيدات، والمنسق فادي الشناق.

واشتملت الورشة على محاضرات نظرية وعملية، في مقر وملعب نادي الكرمل في إربد.

وشارك بالورشة: سلطان شديفات، مأمون العمري، محمد الزعبي، زياد النمراوي، علي الحباب، مازن أبو مسامح، رياض الكناكري، معتصم النمرات، عمر الشقران، فايز الزعبي، محمد درايسة، أحمد أبو عاقولة، فراس شيران، عمر الداوود، يوسف أبو لبدة.

وعقدت الدائرة الفنية، ورشة عمل مماثلة في إقليم الوسط الأسبوع الماضي، في مقر اتحاد كرة القدم، وملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

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