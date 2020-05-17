اتحاد الكرة يعود لاعلان موافقة مشروطة على استئناف الدوري في أب

محاولات لتجميل فكرة الغاء الموسم وما فيها من مكتسبات للأندية

خالد الخطاطبة

عمان- بعد أجتماع ماراثوني لمجلس اتحاد كرة القدم استمر حتى ساعات فجر اليوم الاثنين، عاد اتحاد الكرة ليبدي استعداده للموافقة على طلب اندية المحترفين، باستكمال الدوري اعتبارا من شهر اب “أغسطس” المقبل، وحتى كانون الأول “ديسمبر” المقلبين، شريطة موافقة لجنة الأوبئة.

وجاء قرار الاتحاد بالموافقة المشروطة على طلب الأندية باستكمال الدوري، بعد أن لمس معارضة لممثلي الاندية في الاتحاد، ليفشل في محاولته في اغراء الأندية بقرار الغاء الدوري، وما سيوفره هذا القرار على الاندية في حال اتخاذه.

ووفق ما جرى في الأجتماع، فان فحوى الحديث أن اتحاد الكرة يميل لقرار الالغاء، لكنه لا يريد أن يتحمل وزر هذا القرار، وبالتالي حاول رمي الكرة في ملعب الاندية لاتخاذ القرار دون أن ينجح في ذلك، ليعود ويعلن استعداده لمخاطبة اندية المحترفين على اقامة الدوري من أب إلى كانون الاول شريطة موافقة الجهات الصحية.

وشهد الأجتماع أيضا، توجه الاتحاد لالغاء فصل صرف مستحقات الاندية، بتوزيعها بين حصة النادي وحصص اللاعبين المشتكين، وبالتالي توجه الاتحاد لخصم كل مستحقات النادي في حال كان ضده شكاوي تفوق مبالغه في الاتحاد، وفي حال رفض النادي دفع مستحقات المشتكين فانه سيتعرض لعقوبات من الاتحاد.

كما ناقش الاتحاد العديد من الامور والتفاصيل، المتعلقة بحقوق اللاعبين مستحقات الاندية، حيث عد بالعمل على صرف جزء من مستحقات الاندية قبل حلول عيد الفطر.

وكان الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، نشر الخبر الرسمي للاجتماع على النحو التالي:

صادقت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على توصيات لجنة اوضاع اللاعبين، والمتعلقة بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع عقود اللاعبين والمدربين والاداريين في الاندية، في ظل الظروف القاهرة والمتمثلة بتوقف النشاط في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية والذي عقد مساء الاحد عبر تقنية الفيديو “عن بُعد”، برئاسة نائب رئيس الاتحاد مصطفى الطباع، وبحضور غالبية الاعضاء، والامين العام سمر نصار.

واستعرضت الهيئة التنفيذية توصيات لجنة اوضاع اللاعبين، والتي وضعت التعليمات الوافية للتعامل مع عقود اللاعبين والمدربين والأجهزة الادارية والطبية في ظل الظروف الراهنة، ووفقاً لإرشادات الاتحاد الدولي والقوانين الناظمة المحلية، حيث صادقت الهيئة على التعليمات بعد موافقة “فيفا” عليها في وقت سابق.

وراعت التعليمات، كافة الاحتمالات، في حال استكمال الموسم 2020، أو الغائه اذا تعذر الحصول على الموافقة الحكومية لاستئناف النشاط في الوقت المناسب.

في المقابل، اطلعت الهيئة التنفيذية على الكتاب الموجه من اندية المحترفين، حيث أكدت حرصها على استئناف الموسم في اقرب وقت ممكن، بانتظار قرار الجهات المعنية، كما ناقشت الية تخفيف الاعباء المالية المترتبة على الاندية.

وأكدت الهيئة التنفيذية، التزامها بتسديد كافة مستحقات الاندية، قبل نهاية العام الحالي 2020، وفقاً للتدفقات المالية للاتحاد، وبعد استثناء المبالغ المترتبة على الراعي السابق لبطولات المحترفين، والتي لم يتحصل عليها الاتحاد حتى الان.

كما شدد المجلس، على اهمية تكثيف المساعي، للحصول على دعم مالي عاجل، اخذاً بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تعاني منها الاندية، وضرورة دعمها في حال وصول تعويضات مالية من الاتحاد الدولي او الآسيوي.

الى ذلك، اقرت الهيئة التنفيذية حزمة من القرارات المالية، حيث صادقت على موازنة طوارىء مخفضة، في ظل الظروف الراهنة، تعزز مساعي ترشيد الانفاق الى ادنى مستوياته، في ظل توقف النشاط، مع التأكيد على استمرارية العمل بشكله الحالي “عن بعُد” ولحين عودة منافسات كرة القدم المحلية، حافظًا على السلامة العامة.

ويواصل الاتحاد اعماله الادارية اليومية بشكل كامل “عن بُعد” حتى اشعار اخر وحتى تسمح الظروف، في الوقت الذي يكثف فيه مساعيه مع الجهات المعنية، لاستئناف نشاط كرة القدم وفق ضوابط صحية صارمة، حيث قدم في وقت سابق خطته، عبر اللجنة الاولمبية، ضمن مساعيه الرامية لعودة كرة القدم الى الملاعب.