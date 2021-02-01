اتحاد الكرة يقدم البرتغالي ناشيمينتو مدربا لمنتخب النشميات – صور

عمان – الغد – قدم اتحاد كرة القدم الاثنين البرتغالي ديفيد دي سوزا ناشيمينتو، مدرباً رسمياً لمنتخب النشميات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد، بحضور عضو الهيئة التنفيذية ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر ، ورئيسة الكرة النسوية سولين الزعبي وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام.

واكدت النبر ، أن اختيار المدرب جاء بعد دراسة عدداً من السير الذاتية للمدربين، حيث وقع الاختيار على ناشيمينتو نظراً لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب مع المعايير التى وضعها اتحاد الكرة، حيث سبق وان شغل منصب مدرب ومدير فني ومستشار للعديد من الأندية أهمها نادي سبارتا نيجكيرك الهولندي، كما عمل 4 سنوات مع مدارس النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف في هولندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى جانب توليه مهمة تدريب نادي ايندهوفن الهولندي ورديف نادي الاتحاد السعودي.

من جانبه عبر المدرب البرتغالي عن شكره وتقديره لاتحاد الكرة لمنحه هذه الفرصة بقيادة تدريبات منتخب النشميات خلال المرحلة المقبلة، التي تستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا في أيلول المقبل.

واضاف خلال حديثه لوسائل الاعلام “ان الهدف سيكون المنافسة على احدى بطاقات التأهل للنهائيات الآسيوية”.

مؤكداً ثقته بقدرات وامكانيات اللاعبات اللواتي تم اختيارهن للمشاركة في التدريبات، وذلك بعد مشاهدة عدة مباريات من دوري المحترفات 2020.

وتنطلق تدريبات المنتخب عند الثامنة مساء غد الثلاثاء على البولو، بمشاركة 23 لاعبة من القائمة الأولى.