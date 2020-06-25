“اتحاد الكرة” يقر موعد وترتيبات استئناف موسم 2020

عمان-الغد- حددت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، برئاسة سمو الامير علي بن الحسين، الثالث من آب القادم، موعداً لاستئناف نشاطات الموسم 2020، مع انطلاق الاسبوع الثاني من بطولة دوري المحترفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاربعاء، حيث اطلعت الهيئة التنفيذية على مختلف الترتيبات الادارية والمالية والصحية، التي تعنى باستئناف الموسم الحالي، مع اتمام التفاصيل المتعلقة بتوقيع عقد التلفزيون الاردني لشراء حقوق بث دوري المحترفين.

وبحسب الامين العام سمر نصار، ناقشت الهيئة الكتاب الصادر عن اندية المحترفين في 10 حزيران، وتضمن الترحيب بقرار الاتحاد بعودة منافسات كرة القدم محلياً، الى جانب بعض الاستفسارات الخاصة بالرعاية والبروتكول الصحي والحضور الجماهيري لمباريات الدوري.

وأكدت نصار، أن الاتحاد سيصرف الدفعة الاولى من اتفاقية التلفزيون، لاندية المحترفين بنسب متساوية، خلال الايام القليلة القادمة، دون اي اقتطاعات، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي رافقت توقف النشاط خلال الاشهر الاخيرة، حيث تبلغ حصة الاندية من الاتفاقية (1.228.000) دينار، بعد اقتطاع نسبة لتغطية جانب من الكلف التشغيلية والتنظيم.

اضافت: ستحصل الاندية على كامل نسبتها من اتفاقية التلفزيون، قبل نهاية العام الحالي.

واوضحت نصار ان الاتحاد بصدد التوقيع مع احدى الشركات كأول رعاة بطولات المحترفين لهذا الموسم، حيث ستوزع على اندية المحترفين على شكل دفعات حتى نهاية الموسم.

وقالت: لم يحصل الاتحاد على اي دعم مالي استثنائي من الحكومة أو الاتحاد الدولي، لتغطية تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالقطاع الرياضي بشكل عام، وهو حريص في الوقت ذاته، على مواصلة مساعيه لاستقطاب الدعم والرعاية، لتخفيف الاعباء المالية المترتبة على الاتحاد ومختلف الاندية على حد سواء.

في المقابل، أعلنت نصار ان وزارة الصحة وافقت على طلب الاتحاد، باجراء فحص كورونا للاجهزة الادارية والفنية وجميع لاعبي دوري المحترفين مجاناً، حيث ستجري الفحص الأول خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، على ان تعاود الفحوصات قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة.

وتابعت: تأتي الفحوصات الطبية، ضمن البروتوكول الصحي الذي اعتمده الاتحاد لعودة المنافسات، ويراعي كافة اجراءات السلامة العامة في الوقت الذي يتناسب فيه مع امكانيات الاندية، ونحن بانتظار موافقة الجهات الرسمية عليه، للمباشرة باجراءات تعميمه.

وحول مسألة غياب الحضور الجماهيري عن مباريات الدوري، “نحن نقدر حجم الضرر الذي يطال الاندية ومختلف اركان اللعبة في ظل احتجاب الجماهير، لكن هذا القرار صدر عن الجهات الرسمية، وسنعمل على تقديم خطة عودة تدريجية آمنة للجماهير اذا سمحت الظروف بذلك، للحصول على الموافقة الرسمية في الوقت المناسب”.

وعلى صعيد العلاقة التعاقدية بين الاندية واركان اللعبة في ظل الجائحة، لفتت نصار الى ان الاتحاد يشجع كافة اركان اللعبة على المبادرة للوصول لصيغة توافقية فيما بينهم، وشددت على ان الاتحاد ليس طرفاً في هذا الجانب.

وقالت: اصدر الاتحاد في وقت سابق تعليمات أسس احتساب حقوق اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية خلال القوة القاهرة والتي تعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية خلال فترة المنع من ممارسة النشاط الرياضي وفقا للقوانين المحلية، وبموافقة الاتحاد الدولي.

كما اشارت الى ان الاتحاد راعى قبل استئناف الموسم، منح الأندية فترة اعداد مناسبة، وعودة الدوري في الثالث من آب، يعد الوقت الانسب، في ظل الفترة الزمنية القصيرة المتاحة لاستكمال الموسم، وما يتخللها من استحقاقات آسيوية ودولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقليل ضغط المباريات قدر الامكان، حفاظا على سلامة اركان اللعبة، خاصة وان الاتحاد اعتمد بشكل رسمي السماح باجراء خمسة تبديلات كل مباراة، لتجنب ارهاق اللاعبين، في مختلف المسابقات المحلية، حتى نهاية الموسم، مع الابقاء على تقييد كشف المباراة بـ18 لاعب فقط لكل فريق.

وبشأن موعد عودة مسابقات مختلف الدرجات الاخرى والفئات العمرية، “سيحدد الاتحاد لاحقاً الجدول الزمني الخاص بمسابقات الموسم، وفقاً للفترات الزمنية المتاحة، بالتزامن مع تواصل متابعة الوضع الصحي محلياً، والعوامل الخاصة بكل بطولة”.

وينتظر ان يصدر الاتحاد جدول مرحلة الذهاب من دوري المحترفين الاحد المقبل، فيما حدد النصف الثاني من تشرين اول القادم موعداً لانطلاق دوري الدرجة الاولى والثانية، عقب اغلاق فترة القيد الثانية.

من جهة اخرى، استعرضت الهيئة التنفيذية توصيات اللجنة الطبية، وثمنت في الوقت ذاته مبادرة نائب رئيس اللجنة د. يحيى المحارمة بالتبرع باربع بوابات تعقيم للاتحاد، حيث سيتم استخدامها في الملاعب.

وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اصدرت بتوجيهات من سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، عفواً عاماً عن كافة العقوبات الادارية والمالية التي وقعت منذ بداية الموسم 2020 وحتى الاربعاء 24 حزيران، الى جانب العقوبات الادارية عن الموسم الماضي 2018-2019، في اطار تخفيف الاعباء المترتبة على مختلف الاندية واركان كرة القدم في الاردن، بعد توقف النشاط خلال الفترة الماضية، ضمن اجراءات التصدي لجائحة كورونا.