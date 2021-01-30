اتحاد الكرة يقيم مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الجديد للنشميات

عمان – الغد- يقيم ا اتحاد الكرة القدم في مقره، عند الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا لتقديم مدرب المنتخب الوطني للسيدات، البرتغالي ديفيد دي سوزا ناسمينتو، والذي سيتسلم مهمة تدريب النشميات في الأول من شباط.

ويتخلل المؤتمر الحديث عن أبرز ملامح خطة إعداد النشميات والتي تبدأ الثلاثاء القادم بمشاركة 50 لاعبة، ممن شاركن في بطولة الدوري النسوي للمحترفات، استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا في أيلول القادم.

ويتمتع المدرب البرتغالي ناسمينتو بسيرة ذاتية مميزة، حيث سبق وأن شغل منصب مدرب ومدير فني ومستشار للعديد من الأندية أهمها نادي سبارتا نيجكيرك الهولندي، كما عمل 4 سنوات مع مدارس النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف في هولندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى جانب توليه مهمة تدريب نادي ايندهوفن الهولندي ورديف نادي الاتحاد السعودي.