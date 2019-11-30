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اتحاد الكرة يقيم ملتقى لمدربي حراس المرمى

منذ 3 ساعات

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عمان  – الغد – أقامت اليوم السبت  الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، ملتقاً لمدربي حراس المرمى لأندية المحترفين، الاولى، الثانية، الثالثة، والنسوية.

ويشرف على الملتقى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المحاضر أليكس فينسل، واشتمل على محاضرات نظرية في مقر اتحاد الكرة، وعملية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه الورشة ضمن اهتمامات اتحاد الكرة لتطوير الكرة الاردنية، ومنها مدربي حراس المرمى.

وشارك بالملتقى 30 مدربا ومدربة: محمد الخوالدة، يوسف المحاميد، فراس محمد الدلله، يوسف ابو لبدة، زياد عيسى، علي الشرعة، محمد عيسى، محمد الخلايلة، خليل اسماعيل، مجد الجبور، هادية الصلاحات، جيفارا الطميزي، زاهر شلار، علي الحباب، محمد الدهون، خلدون ارشيدات، احمد بني خالد، احمد الجغبير، صلاح القطري، رامي الفاخوري، فادي الشناق، عماد الطرايرة، مالك المصري، امين النصاصرة، محمد بني دومي، عمر الكسواني، وليد ميخائيل، رائد الجبور، اكرم السطري، منذر الفقيه.

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