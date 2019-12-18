اتحاد الكرة يقيم ورشات عمل حول نظام إدارة المسابقات الكترونياً

عمان – الغد – نظم اتحاد كرة القدم، خلال الفترة الماضية، ورشات عمل تدريبية، لمدراء فرق اندية المحترفين، تهدف الى استخدام برنامج ادارة المسابقات الكترونياً “CMS “، اعتباراً من الموسم الكروي الجديد 2020، والذي سينطلق كانون الثاني (يناير) المقبل، من خلال بطولة درع اتحاد الكرة.

وحسب نائب مدير المسابقات، ومسؤول النظام في اتحاد كرة القدم م. محمد منكو، يسمح البرنامج الجديد لمدراء اندية المحترفين، ادراج قوائم الفرق قبل بداية الموسم، وذلك حسب نظام التسجيل الجديد، هذا بالاضافة لادراج تشكيلة كل مباراة الكترونياً، وارسالها الى مراقب المباراة، قبل صافرة البداية بساعة ونصف.

وأكد منكو أهمية هذا المشروع، الذي يساهم في استمرار تطور مسابقات الاتحاد، مشيراً ان الفترة الماضية شهدت عقد عدة ورشات منفصلة لكل ناد، من اندية المحترفين لتدريبهم على استخدام هذا النظام، حيث تم الانتهاء من تدريب مدراء اندية المحترفين كافة: الفيصلي، الوحدات، الجزيرة، الرمثا، الحسين، الاهلي، معان، سحاب، شباب الاردن وشباب العقبة، السلط والصريح.

واضاف، ان الايام المقبلة ستشهد ايضا، عقد ورشة عمل للمراقبين الاداريين والمقيمين والحكام، لتطبيق نظام التسجيل الكترونياً، من اجل اعتماد جميع التعاملات والتقارير الإدارية المتعلقة بالمباريات الكترونياً، وذلك لتوثيق جميع البيانات، وإتاحتها امام جميع الأندية من اجل الوصول إلى البيانات التي تحتاجها فقط بحسب طبيعة عملها عبر النافذة المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والإيقافات، وذلك عوضاً عن النظام اليدوي السابق.