اتحاد الكرة يقيم ورشة عمل فنية لتطوير المدربين

عمان – الغد – تقيم الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، ورشة عمل لتطوير المدربين، عبر سلسلة من المحاضرات تبدأ عند الثامنة والنصف مساء، بالفترة من 4 حتى 14 حزيران (يونيو) الجاري، بإشراف المدير الفني للإتحاد أليكساندر جيتزي.

وتهدف الورشة التي تحمل عنوان “الإلهام في كرة القدم”، الى زيادة الخبرات الفنية لدى المدربين الاردنيين وتطويرهم في هذا المجال، حيث أسند الإتحاد مهمة إلقاء المحاضرات الى نخبة من المحاضرين في القارة الآسيوية.

ووجه الإتحاد الدعوة للمحاضرين ولجميع المدربين الاردنيين ومعلمي الرياضة بالمدارس، لحضور هذه الورشة عبر تطبيق زووم، من خلال رابط سيتم نشره يومياً على صفحات الإتحاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تقام المحاضرات، وفقاً للبرنامج التالي:

الخميس 4 حزيران: محاضرة بعنوان الرؤية لأُسلوب اللعب والتدريب / يقدمها المدير الفني لنادي الوحدات الاردني عبدالله أبو زمع.

الأحد 7 حزيران: محاضرة بعنوان الإعداد العقلي للمباريات في كرة القدم، والإستعداد لعودة المنافسات في ظل فيروس كورونا / الدكتور استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية في مصر محمد العربي.

الإثنين 8 حزيران: محاضرة بعنوان رؤية الكرة الكويتية لأسلوب اللعب والتدريب / المدير الفني للإتحاد الكويتي عبد العزيز حمادة.

الثلاثاء 9 حزيران: محاضرة بعنوان ملخص لبرنامج التدريبات الاسبوعية، وكيفية تحقيق الأهداف الفنية عبر التمارين وتوزيع الأحمال خلال الاسبوع / المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 15 عام مشبب عمر زياد.

الخميس 11 حزيران: محاضرة بعنوان رؤية اسلوب وفلسفة اللعب وتطوير التدريب / المدير الفني لفريق الرمثا الاردني عيسى الترك.

الجمعة 12 حزيران: محاضرة بعنوان الإتجاه الجديد في كرة القدم / المدير الفني للإتحاد القطري فهد ثاني.

الأحد 14 حزيران: محاضرة بعنوان رؤية تطوير حراس المرمى من 6 – 12 عام، مدرب المنتخب السوري لحراس المرمى ماهر بيرقدار.