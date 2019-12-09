اتحاد الكرة يلتقي أندية المحترفين ويستعرض ترتيبات الموسم المقبل

عمان – الغد – عقدت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اجتماعاً مع ممثلي أندية المحترفين مساء امس الأحد، لاستعراض أجندة الموسم المقبل 2020، الى جانب مختلف الترتيبات المتعلقة في البطولات القادمة.

ورحب نائب رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الطباع بالحضور في بداية الإجتماع، ناقلاً لهم تحيات سمو الأمير علي بن الحسين وتقديره للدور التشاركي المهم الذي تقوم به الأندية، ومؤكداً تثمين اسرة الإتحاد للجهود التي تبذلها الأندية لتعزيز مسيرة اللعبة وفق الأهداف المشتركة، والتي تعزز العلاقة الراسخة بين الاتحاد والأندية.

وأوضح الطباع بحضور الاعضاء مروان جمعة، سليم خير، منصور عبيدالله ومحمد سمارة، وكافة ممثلي اندية المحترفين الـ12 في الموسم القادم 2020، حرص الإتحاد على التشاور والتنسيق مع الأندية في مجمل الامور والقضايا التي تهم اللعبة، مشيراً الى أن الخلوة الاولى في البحر الميت ومن ثم الثانية العام الماضي وبعد ذلك سلسلة الإجتماعات التي عقدت مؤخراً، جاءت لتترجم توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية، للحفاظ على تشاركية القرار، في ظل الظروف الصعبة التي ألقت بظلالها على الأندية والإتحاد على حد سواء، مع تأخر مستحقات الرعاية لأكثر من موسم، وانعكاس ذلك سلبياً على اللعبة.

بدوره، قدم الأمين العام سيزار صوبر شرحاً تفصيلياً لأجندة الموسم المقبل 2020، متضمناً بطولات أندية دوري المحترفين ومختلف الدرجات بكافة الفئات العمرية ومن بينها “النسوية”، لافتاً الى منجزات الإتحاد خلال الفترة الاخيرة فيما يتعلق بملفات الملاعب، أنظمة التسجيل الالكترونية، الحكام، اللوائح واللجان، والتعديلات التي أصابت تعليمات وأنظمة مسابقات الموسم القادم.

كما استعرض صوبر أبرز الملفات المتعلقة بالترخيص والتسويق للموسم المقبل، الى جانب مؤشرات الوضع المالي وأبرز المقترحات التي تعنى بتعزيز وتوسيع مداخيل الأندية في الفترة القادمة.

الى ذلك، استمعت الهيئة التنفيذية للإتحاد الى ملاحظات ومداخلات ممثلي الأندية في مختلف القضايا التي برزت خلال الفترة الماضية، ومقترحات التطوير للموسم المقبل.

وشددت الأندية على أهمية تواصل هذه الإجتماعات التشاورية والتنسيقية، بما يوثق مؤشرات التشاركية في اتخاذ القرارات، ويسهم بتعزيز مسيرة التطوير والإرتقاء لمنظومة كرة القدم الاردنية، تجسيداً للطموحات والتطلعات.

من جانبه، قدم رئيس نادي الفيصلي بكرة العدوان، شكر واعتزاز اسرة النادي، لسمو الأمير علي، لدعمه واتحاد كرة القدم، سعياً لإنجاح بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان.

أضاف: شكلت بطولة النادي الفيصلي التنشيطية، تجسيداً واضحاً لرؤية الأمير علي، بأن تتولى الأندية زمام المبادرة وتفعيل دورها في تنظيم البطولات، وقد أسهمت هذا المسابقة التي حظيت بدعم الإتحاد وأمانته العامة وكافة كوادره، في فتح مصدر جديد لرفد صناديق الأندية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها اللعبة حاليا.

بدوره، عرض ممثلوا نادي الجزيرة أبرز التحديات والصعوبات التي تحيط بمسيرة النادي، الأمر الذي قابلته الهيئة التنفيذية بتحديد سلسلة من الإجتماعات مع القائمين على النادي خلال الأيام القادمة، للوصول الى صيغة توافقية تسهم في إخراج الفريق من أزمته.

في المقابل، قدم رئيس نادي الوحدات د. بشار الحوامدة رؤية النادي لإيجاد مصادر جديدة تعزز صناديق الأندية، في ظل عدم الإعلان عن راعٍ جديد لبطولات الموسم المقبل حتى اللحظة، لافتاً الى بعض التطلعات التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على مسيرة الأندية بالفترة القادمة.

وعرض رئيس نادي الاهلي عمر شقم، خارطة الطريق للبدء في انشاء رابطة لاندية المحترفين، تتصدى لتنظيم البطولات المحلية وتعنى بالمسابقات الموسمية، فيما اوضح نادي العقبة الصعوبات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بكلف التنقل لمختلف فرقه لخوض مباريات الموسم، قبل ان يقدم نادي السلط ملاحظاته، خاصة فيما يتعلق بمسألة تراخيص الاندية.

كما أجاب أعضاء الهيئة التنفيذية للإتحاد على العديد من استفسارات الأندية، حيث أكد مروان جمعة أهمية تواصل هذه الإجتماعات بشكل دوري، وأهميتها في اثراء مسيرة اللعبة، وتعزيز مبدأ المكاشفة.. فيما عرض سليم خير الإجراءات التي يمضي بها مجلس الإدارة لجذب المزيد من الرعايات والدعم لكرة القدم الاردنية، في الوقت الذي شدد فيه منصور عبيدالله على أن الأندية تمضي بمركب واحد مع إتحاد الكرة، وأي نجاح يصيب المنظومة ينعكس على الجميع.