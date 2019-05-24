اتحاد الكرة يلتقي رؤساء أندية المحترفين

عمان – الغد – عقد اتحاد كرة القدم يوم أمس الخميس اجتماعاً مع رؤساء أندية المحترفين في مقره ، لبحث عدد من الملفات التي تهم اللعبة، وفي مقدمتها إنطلاق الموسم الكروي القادم بداية شباط (فبراير) المقبل، ومصير اقامة البطولة التنشيطية الصيف الحالي.

وتحدث الأمين العام سيزار صوبر في بداية الاجتماع عن أسباب تأجيل الدوري واقامته في العام القادم، مشدداً على ضرورة اعادة ترتيب البيت الداخلي لكرة القدم الاردنية، كما وجه سمو الامير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماع الهيئة العامة الاسبوع الماضي.

واوضح صوبر ان الاتحاد اعد موازنة العام 2019 وصادقت عليها الهيئة العامة، وفقاً لاجندته التي تتضمن انطلاق الموسم الجديد في شباط ( فبراري) من العام المقبل 2020، مستعرضاً ازدحام برنامج المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة، الى جانب استضافة عدد من البطولات القارية لمنتخبات الفئات العمرية.

وقدم الاتحاد عرضاً مفصلاً حول اجندة المنتخبات الوطنية، خاصة مشاركة النشامى في بطولة غرب اسيا 2019 الى جانب تصفيات كأس العالم 2022، مروراً ببرامج منتخبات الفئات العمرية، ووصولاً الى مشاركات الاندية آسيوياً.

وأكد صوبر تعذر اقامة بطولة تنشيطية خلال الصيف الحالي، وفقاً للموازنة وازدحام جدول المنتخبات، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الاتحاد بتقديم الدعم لاي توجه للاندية في مساعيها لاقامة مسابقات ودية في الأردن، بمشاركة اندية محلية وخارجية خلال الصيف الحالي.

وقال: سيقدم الاتحاد الدعم اللازم للاندية سعياً لاقامة اي بطولة ودية بالصيف، من خلال تأمين الحكام والكوادر التنظيمية واللجان، وفقاً للوائح وتعليمات الاتحاد المعمول بها حالياً، مع امكانية الحاق تعليمات جديدة خاصة بأي مسابقة بناءً على رغبة الاندية، الى جانب تنسيق الاتحاد مع الجهات الأمنية لانجاح المسابقة، والجهات القائمة على المنشآت الرياضية لتوفير الملاعب.

ولفت الامين العام الى وقوف الاتحاد الى صف الاندية، وبعد شرحه المفصل لعقود رعاية بطولة اندية المحترفين ومواعيد انتهائها، أكد بان الاتحاد سيقدم دعماً مادياً للاندية وفق آلية محددة، حتى نهاية الموسم الحالي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مؤكداً اخذه بعين الاعتبار للعقود المبرمة بين الاندية واللاعبين والاجهزة التدريبية، ما يتطلب تخصيص دعم خلال الاشهر القادمة.

كما استمزج الاتحاد اراء الاندية بخصوص امكانية تغيير موعد انتهاء الموسم الحالي وتعديل فترات قيد وتحرير اللاعبين، قبل عرضه على اندية الدرجات الاخرى “الاولى والثانية والثالثة”، ليبرز تبايناً في وجهات النظر، ومطالبات بالتزام الاتحاد بالمواعيد التي اعلن عنها مجلس ادارة الاتحاد سابقاً، بانهاء الموسم الحالي 31 تشرين الأول (أكتوبر) ، وفتح باب الانتقالات للموسم الجديد بداية كانون اول القادم وحتى اواخر شباط.

في المقابل، ابدى رؤساء اندية المحترفين اهمية عقد اجتماعات مكثفة فيما بينهم خلال الفترة القادمة، لبحث امكانية تنظيم بطولة تنشيطية بالصيف، بالتعاون مع الاتحاد، ليشكل ذلك بداية الطريق نحو انشاء رابطة الاندية المحترفة محلياً.

كما فضلت الاندية تأجيل مناقشة مسودة قانون الترخيص الذي عرضه الاتحاد خلال الاجتماع، بهدف بحثه بشكل موسع قبل الخروج بالتوصيات وتسليمها للاتحاد في الفترة المقبلة.

واقترحت الاندية عدداً من الآليات للحصول على الدعم المادي من الاتحاد، وتبادلت وجهات النظر بمختلف القضايا التي تهم اللعبة، الامر الذي قابله الامين العام بالتأكيد على عرض محضر الاجتماع وما يتضمنه من توصيات ومقترحات على الهيئة التنفيذية للاتحاد، لاتخاذ القرار.