اتحاد الكرة يواصل زياراته للاندية لإطلاعهم على الترخيص

عمان – الغد – واصل اتحاد كرة القدم، عبر دائرة ترخيص الاندية، زياراته الميدانية لاندية المحترفين، لاطلاعهم على نظام الترخيص الخاص بالموسم المقبل، بشقيه المحلي والآسيوي.

وانجز الاتحاد زيارة ستة اندية، حيث التقى برؤساء وامناء سر ومسؤولي التراخيص والادارة المالية في الاندية، بانتظار استكمال الزيارات الميدانية لكافة الاندية يوم الأحد المقبل.

وأكد مدير دائرة الترخيص في اتحاد كرة القدم، احمد ماشة، ان الهدف من الزيارات والاجتماعات مع المسؤولين في الاندية، هو اطلاعهم على النظام الجديد للترخيص، والاجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بمختلف الشروط، الى جانب تأكيد جاهزية الاتحاد لتأهيل كوادر الاندية التي ستعمل على تحيقق المتطلبات واعداد مختلف البيانات المطلوبة.

اضاف: وضعنا منتصف ايلول القادم موعداً لاستيفاء كافة اندية المحترفين شروط الترخيص، ولمسنا خلال الاجتماعات الاخيرة مع الاندية، رغبتها بتحقيق متطلبات الترخيص الآسيوي، الذي يتقارب في شروطه مع النظام المعتمد محلياً.

ولفت ماشة الى ان الاتحاد يطلب من الاندية في الوقت الحالي كافة التفصيلات المالية الخاصة بها، بشكل معتمد ومدقق، في ظل قرب تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في القارة الآسيوية خلال المواسم القليلة القادمة.

وقال:” الاتحاد مطمئن لاستجابة الاندية لمتطلبات الترخيص، ورغبتها في تحقيق كافة الشروط قبل الموعد المحدد.. لدينا الوقت الكافي لمواصلة العمل المشترك وتجاوز مختلف الصعوبات والتحديات، ونتطلع للمضي قدماً في مسيرة التطوير والارتقاء بآلية العمل المؤسسي في الاندية، وفق متطلبات الاحتراف”.

وشدد الاتحاد خلال اجتماعاته مع الاندية، على ان مختلف المراسلات والبلاغات خلال الموسم القادم ستكون عبر البريد الالكتروني المعتمد، كما ان نظام تسجيل اللاعبين والمدربين والاداريين في الاندية، سيكون الكترونياً.

في المقابل، ينتظر ان تبدأ الاندية اجتماعاتها مع الاتحاد لبحث العديد من الملفات التي تعنى بالموسم الجديد، مع نهاية جولات الاتحاد الميدانية للاندية.