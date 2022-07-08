اتحاد الكرة يوافق على استقالة هايل من تدريب المنتخب الرديف

وافق اتحاد الكرة على الاستقالة الذي تقدم بها المدير الفني للمنتخب الرديف أحمد هايل الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهر من وداع المنتخب الوطني من الدور الأول ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وذكر هايل في حديثه ل “الغد”، أنه قدم استقالته من منصبه لإتاحة المجال أمام مدربين آخرين لتسلم قيادة المنتخب الرديف في المرحلة المقبلة، والتي تتمثل بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، ومنها لأولمبياد باريس 2026.

وبين هايل أنه راض عما قدمه مع المنتخب الرديف في المرحلة الماضية، وذلك بعد أن نجح في كسرة عقدة بطولات غرب آسيا على المنتخبات الوطنية الذكور، بالتتويج بلقب غرب آسيا تحت 23 عاما في السعودية العام الماضي.

ويبدأ الاتحاد في الأيام المقبلة بمخاطبة أكثر من مدرب لتولي قيادة المنتخب الرديف، فيما ترجح مصادر تولي كادر وطني المهمة بعيدا عن المدربين الأجانب.