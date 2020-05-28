اتحاد الكرة يُثمن تكاتف اندية المحترفين لتجاوز الظروف الصعبة

عمان – الغد – يثمن الاتحاد الاردني لكرة القدم، برئاسة سمو الامير علي بن الحسين، التكاتف والتلاحم الذي اظهرته اندية دوري المحترفين، مع الاتحاد، لتجاوز الظروف الصعبة، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على اللعبة.

ويمضي اتحاد كرة القدم واندية المحترفين، في طريق واحد، وبأهداف مشتركة، تجسدت خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاربعاء 27 أيار (مايو) برئاسة سمو الامير علي، وبحضور رؤساء الاندية كافة، وشددت على أهمية المكاشفة مع الجهات المعنية، لاستعراض ما آلت اليه كرة القدم الاردنية، في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تشدد الخناق على مسيرة اللعبة واركانها، والتي زادت من معاناة صناديق الاندية، بانتظار تحديد مصير الموسم 2020 في الايام القليلة القادمة، بعد لقاء الحكومة.

واذ يؤكد الاتحاد على ان السلامة العامة لاركان اللعبة، تعد الاولوية الرئيسية، مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته، التداعيات السلبية التي طالت الاندية بجميع الدرجات، والمنتخبات الوطنية المقبلة على استحقاقات آسيوية ودولية هامة، وسط توقف النشاط، وضبابية القرار بشأن امكانية السماح باستئناف منافسات كرة القدم خلال الفترة القادمة، الى جانب تقلص الدعم المالي للعبة.

ويحرص الاتحاد، على تجسيد توجيهات سمو الامير علي، الرامية نحو تأسيس رابطة الاندية المحترفة، وفق اسس وقواعد صلبة، تضمن نجاحها، وتوفير كافة العوامل الكفيلة باستمرارها، لتعزيز مسيرة التطوير، وايجاد طرق جديدة لتسويق البطولات محلياً.

واستمعت الاندية، لشرح مستفيض من الامين العام للاتحاد، سمر نصار، حول ابرز الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على كرة القدم الاردنية، والقرارات الصادرة عن الاتحاد خلال الفترة الماضية، مع تقديم الاندية لوجهات النظر الثرية، والتي تهدف للخروج من الضائقة، بصلابة وقوة، وتجاوز المعوقات بافضل شكل ممكن.

ويشدد الاتحاد، على مساعي استئناف نشاط كرة القدم، وأهمية لقاء الجهات المعنية، لبحث تداعيات توقف النشاط، وتأثيره السلبي فنياً ومالياً، على اركان اللعبة كافة، وضرورة عودة منافسات كرة القدم في اقرب وقت ممكن.

ويعمل الاتحاد منذ بداية الجائحة، على نقل هموم اركان اللعبة الى الجهات الرسمية، وفي مقدمتهم اللاعبين، الذين تضرروا من توقف النشاط، الامر الذي يحتّم ايجاد الحلول الفعالة والسريعة، ومد يد العون لهم، من خلال صندوق همة وطن، أو بتوجيه الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من اركان كرة القدم.