اتحاد الكرة يُحدد موعد سحب قرعة بطولة الدرع 2021

عمان – الغد – تسحب عند الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 10 شباط، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدرع لموسم 2021، والذي تنطلق مبارياته يوم 23 الجاري، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة أندية المحترفين فقط .

وطلب اتحاد الكرة من الأندية المشاركة تسمية مندوب واحد فقط لحضور مراسم القرعة، التي ستقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وحسب التعليمات، تم تقسم الفرق المشاركة في البطولة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، وفقاً لترتيبهم في دوري المحترفين بالموسم الماضي 2020، حيث يضم المستوى الأول كل من: الوحدات، الجزيرة، الرمثا والسلط، فيما يأتي بالمسوتى الثاني: الفيصلي، الحسين، معان وشباب العقبة، وفي الثالث شباب الأردن، سحاب إلى جانب الصاعدين من دوري الدرجة الأولى الجليل والبقعة.

وتشهد القرعة توزيع الفرق على أربع مجموعات، بواقع ثلاثة فرق بكل مجموعة، وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تم تحديد يوم 13 آذار المقبل موعداً للمباراة النهائية.

يذكر أن الجزيرة نال لقب النسخة الأولى من البطولة التي اقيمت بالعام 1981، فيما يعتبر الوحدات حامل لقب النسخة الأخيرة، هو الأكثر تتويجاً حتى الآن بـ 10 ألقاب، يليه الفيصلي بـ 7 ، ثم الرمثا 5.