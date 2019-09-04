اتحاد الكرة يُدشّن حملة “معك_يالنشمي” لدعم المنتخب الوطني

عمان – الغد – أطلق اتحاد كرة القدم، حملته الترويجية الخاصة بدعم مسيرة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، تحت شعار “#معك_يالنشمي”، لحشد المؤازرة والدعم للنشامى وصولاً الى مونديال قطر.

ويأتي اطلاق حملة “معك_يالنشمي” بالتزامن مع بدء التصفيات، حيث يستعد المنتخب الوطني لمواجهة الصين تايبيه يوم غد الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً استراليا، الكويت ونيبال.

ويجسد شعار “معك_يالنشمي”، الحالة الوطنية التي ترسمها جماهير الكرة الاردنية عبر دعمها اللافت للمنتخب خلال الاستحقاقات الرسمية، ووقوفها خلف النشامى، بالاحتشاد في المدرجات، أو بث الرسائل الايجابية التي من شأنها ان تعزز جاهزية اللاعبين المعنوية، لتقديم الافضل.

في المقابل، فإن “معك_يالنشمي”، هي رسالة بمضامين عميقة، يبعثها لاعبو المنتخب الوطني ايضاً الى الجماهير والداعمين، وتعبر بشكل مباشر عن وقوف النشامى مع تطلعات ورغبات الجماهير، بتقديم كل ما يملكون من جهد وامكانيات، للوصول الى قطر 2022.

وتتواصل فعاليات “معك_يالنشمي” التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع شركائه طوال تصفيات كأس العالم، وتتضمن الحملات الترويجية والمسابقات التي يقيمها الشركاء على هامش الحملة.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه غداً الخميس، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و 15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد 5 ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 اذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.