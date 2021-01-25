اتحاد الكرة يُصدر أجندة بطولات الموسم الكروي 2021

عمان – الغد – حدد اتحاد كرة القدم، أجندة بطولات الموسم 2021، والذي ينطلق اعتبارا من 23 شباط (فبراير) المقبل من خلال بطولة الدرع.

وعمم الاتحاد على الأندية كافة، مواعيد فترات القيد والتحرير، ومواعيد انطلاق مختلف بطولاته وعلى النحو التالي :

تحديد فترات القيد والتحرير

فترة القيد والتحرير الأولى من 7-2-2021 ولغاية 1-4-2021.

فترة القيد والتحرير الثانية من 4-7-2021 ولغاية 18-7-2021.

درع الاتحاد

انطلاق بطولة درع الاتحاد اعتباراً من 23-2-2021.

كأس الكؤوس

إقامة مباراة كاس الكؤوس بتاريخ 4-4-2021 والتي ستجمع بطل ووصيف دوري المحترفين للموسم 2020.

دوري المحترفين

انطلاق ذهاب دوري المحترفين خلال الفترة من 8-4-2021 ولغاية 3-7-2021 ويتخللها فترة توقف واحدة خلال أيام “فيفا” من 31-5 ولغاية 15-6-2021 ، حيث سيقابل المنتخب الوطني منتخب نيبال يوم 7-6-2021 في نيبال ومنتخب أستراليا يوم 15-6-2021 في استراليا ضمن التصفيات المشتركة.

انطلاق إياب دوري المحترفين بتاريخ 22-7-2021 ولغاية 30-10-2021 ويتخلل هذه الفترة التوقفات التالية خلال أيام “فيفا”:

1. الفترة الأولى من 30-8-2021 ولغاية 7-9-2021.

2. الفترة الثانية من 4-10-2021 ولغاية 12-10-2021.

3. الفترة الثالثة من 8-11-2021 ولغاية 16-11-2021.

بطولة كأس الأردن

الدور التمهيدي بمشاركة أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من (12-18)-8-2021 يتأهل منها ( 16 ) فريق لدور (الـ 32)

تقام مباريات دور (الـ 32) بمشاركة أندية المحترفين والفرق المتأهلة من الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من (25-29)-8-2021 .

تقام مباريات دور (الـ 16) بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من 28-9-2021 ولغاية 3-10-2021.

تقام مباريات دور (الـ 8) بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من (4-6)-11-2021 .

تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من (18–20)- 11-2021 .

تقام مباراة نهائي كأس الأردن بتاريخ 28-11-2021.

دوري الدرجة الأولى:

انطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى خلال الفترة من 26-7-2021 ولغاية 10-11-2021.

دوري الدرجة الثانية:

انطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية خلال الفترة من 29-7-2021 ولغاية 30-10-2021.

دوري الدرجة الثالثة:

انطلاق بطولة دوري الدرجة الثالثة خلال الفترة من 22-6-2021 ولغاية 19-7-2021 بمشاركة الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من موسم 2020.

بطولات الفئات العمرية:

انطلاق مباريات الدور الأول لبطولات تحت سن 15 و تحت سن 17 وتحت سن 19 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة خلال الفترة من 23-6-2021 ولغاية 30-8-2021.

انطلاق مباريات الدور الثاني لبطولات تحت سن 15 و تحت سن 17 وتحت سن 19 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة خلال الفترة من 8-9-2021 ولغاية 20-11-2021.

انطلاق بطولة تحت سن 13 لجميع الدرجات خلال الفترة من 1-7-2021 ولغاية 31-8-2021 خلال العطلة الصيفية للمدارس.

الفئات العمرية المعتمدة للاعبي كل بطولة من بطولات الفئات العمرية كما هو مبين تالياً:

بطولة تحت سن (13) مواليد 2008 و 2009 و 2010.

بطولة تحت سن (15) مواليد 2006 و 2007.

بطولة تحت سن (17) مواليد 2004 و 2005.

بطولة تحت سن (19) مواليد 2002 و 2003.