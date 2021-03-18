اتحاد الكرة يُعيد إطلاق هوية دوري المحترفين بشعار جديد

عمان – الغد – أطلق الاتحاد الأردني قبل قليل، خلال حفل قرعة دوري المحترفين 2021، الشعار الجديد للبطولة، والذي يحمل في طياته دلالات عميقة تعبر عن مدى ارتباط منظومة كرة القدم الأردنية وأركانها، بالثوابت الراسخة للمملكة الاردنية الهاشمية.

ويعبر الشعار الجديد بوضوح، عن التفاف أندية دوري المحترفين، بكافة ألوانها والمحافظات التي جاءت منها، لتنسجم سوياً بتناغم لافت، وتجسد بترابطها الوثيق، النجمة السباعية لعلم المملكة الأردنية الهاشمية، وتشكل في الوقت ذاته، مجسم لكرة، وسط أبعاد فضائية صممت بشكل عصري لتضفي مزيداً من الألق للبطولة الأهم محلياً.

يبعث الاتحاد الأردني من خلال إعادة اطلاق هوية دوري المحترفين عبر هذا الشعار الممتد للسنوات القادمة ، رسالة واضحة المعالم والمضامين، بأبعاد وطنية ورياضية مترابطة، تؤكد أن كرة القدم جامعة، وأن اختلاف الألوان يعطي المزيد من الروعة والجمال، عندما يلتف الجميع حول راية الوطن.