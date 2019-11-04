اتحاد الكليات ينظم ورشة تعريفية بسلة 3×3

عمان – الغد- نظم الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة، ورشة عمل تعريفية في بطولة كرة السلة 3×3، لمشرفي التربية الرياضية بالكليات الجامعية.

وحاضر في الورشة الحكم الدولي فؤاد شقير من اتحاد كرة السلة، وقدم عرضا تفصيلا عن قانون اللعبة ومجرياتها وتوقيتها، وطريقة احتساب النقاط وأنظمتها، الى جانب إجراء تدريب عملي لمشرفي الرياضة بالكليات.

وطالب رئيس الاتحاد وعميد شؤون الطلبة الدكتور فادي سماوي، بضرورة الاستفادة من الورش التي يقيمها الاتحاد، والتي تهدف الى اكساب العاملين في الأنشطة الرياضية في الكليات المزيد من الخبرات من اصحاب الشأن، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على اقامة ورش اخرى، لمزيد من الاهتمام والرعاية بالعاملين والذي ينعكس ايجابا على الأنشطة الطلابية في الكليات.

وحضر الورشة نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور نضال الغفري، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدكتور أحمد العواملة.