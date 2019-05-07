اتحاد اللجان الأولمبية العربية يؤكد شرعية الاتحاد العربي للصحافة الرياضية



عمان -الغد– تلقى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية كتابا موجها من اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية وموقعا من الامين العام الاستاذ سعود بن علي العبد العزيز الى اللجان الاولمبية الوطنية الاعضاء اكد من خلاله سلامة اجتماعات الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في العاصمة الاردنية عمان يوم الاحد 29 ابريل نيسان 2019 وان القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع كانت متوافقة مع النظام الاساسي للاتحاد العربي .

وأكد الكتاب بأن اي اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء الاتحاد العربي او وجود اي ملاحظات على سير العمل في الاتحاد فالجمعية العمومية للاتحاد هي صاحبة الحق في اصلاح اي خلل وهي المسؤولة عن اتخاذ اي قرار يخص الاعلام الرياضي العربي، لذا فان اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ينوه بان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة الاستاذ محمد جميل عبد القادر ومقره بمدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية هو الاتحاد المعتمد لدى اتحاد الاتحادات الرياضية العربية وهو المرجع الوحيد للصحافة الرياضية العربية ..وتاليا نص الكتاب .