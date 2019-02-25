اتحاد المبارزة يعلن عن جاهزيته لإستضافة البطولة الآسيوية

عمان – الغد – وضعت اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة لإستضافة البطولة الآسيوية للناشئين والشباب للمبارزة والتي يستضيفها الأردن والتي تفتتح يوم الأربعاء وتستمر حتى الثامن من أذار (مارس) المقبل.

وأكمل الاتحاد الأردني للمبارزة تجهيز الصالة الرياضية في جامعة عمان الأهلية والتي ستستضيف فعاليات البطولة التي ستشهد مشاركة أكثر من 700 لاعباً ولاعبة يمثلون 28دولة.

وتواصل بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة توافدها إلى المملكة حيث تحرص اللجنة المنظمة على استقبال الوفود والترحيب بها من لحظة وصولها إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وتحدث رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة ، الدكتور خالد عطيات ، عن أهمية إستضافة البطولة الآسيوية والتي تعتبر واحدة من أهم وأكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين على مستوى القارة.

وقال الدكتور عطيات :” نشكر الاتحاد الآسيوي على الثقة الممنوحة للأردن في تنظيم حدث كبير مثل البطولة الآسيوية وهذا دليل على اقتناع الاتحاد الآسيوي بالقدرات التنظيمة للأردن في إستضافة أقوى وأهم البطولات الرياضية”.

وأضاف :” نحرص على توفير كافة احتياجات الوفود المشاركة وتقديم صورة مشرفة في التنظيم الأردني للأحداث الرياضية . نتطلع إيضاً في أن تكون هذه البطولة بوابة لإحتضان بطولات متقدمة أكثر وذات أهمية أكبر في المستقبل القريب”.

وعلى هامش البطولة الآسيوية ستعقد الهيئة العامة للاتحاد الآسيوي للمبارزة اجتماعها في العاصمة عمان إلى جانب عقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.