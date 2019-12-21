اتحاد المبارزة يقيم البطولة التصنيفية الثالثة

بلال الغلاييني

عمان– أعلن اتحاد المبارزة عن إقامة بطولة المملكة (التصفية الثالثة)، التي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد لرفع المستوى الفني للاعبين.

البطولة التي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية التي حددها الاتحاد مخصصة للأسلحة الثلاثة (الفلوريه والسابر والإيبيه)، في الوقت الذي تم فيه تحديد مواعيد انطلاق المنافسات، حيث تبدأ لقاءات يوم الخميس اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف مساء، وتبدأ منافسات يوم الجمعة بدءا من الساعة الرابعة والنصف مساء، بينما تبدأ منافسات اليوم الختامي (السبت)، بدءا من الساعة الخامسة والنصف مساء.

وكان الاتحاد، اقام مؤخرا البطولة التصنيفية الثانية، والتي شهدت منافسة قوية بين كوكبة اللاعبين واللاعبات، مثلما حظيت بحضور اللاعبة الرومانية الأولمبية بريتا هيدمان، التي تابعت منافسات اليوم الأخير واشادت بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون.

وقال رئيس الاتحاد د. خالد العطيات، أن الاتحاد يركز كثيرا على اقامة مثل هذه البطولات التي تمنح اللاعبين واللاعبات فرص خوض اللقاءات، ما يؤثر ايجابا على مستوياتهم الفنية، موضحا أن الاعتماد على الفئات العمرية ساهم في تطوير اللعبة، وتحصيل النتائج الإيجابية في البطولات الخارجية، وخصوصا في منافسات الدوري الآسيوي، التي شهدت تفوقا واضحا وكبيرا للاعبي المنتخبات الوطنية، وحصولهم على العديد من الميداليات الملونة.

وأكد العطيات، أن الاتحاد سيواصل اهتمامه بكافة أركان اللعبة، وأن العام المقبل سيشهد العديد من المشاركات الخاصة بالمنتخبات الوطنية كافة ولكافة الأسلحة، معتبرا الإنجازات التي تحققت في العام الحالي 2019، شكلت دافعا قويا للاتحاد لمواصلة اهتمامه ورعايته ودعمه للمنتخبات الوطنية كافة، مع التركيز ايضا على لاعبي الفئات العمرية ودفعهم لخوض المزيد من اللقاءات.