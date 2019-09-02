اتحاد المحامين العرب يعقد اجتماعاته في عمان تحت شعار “متحدون معا لإسقاط صفقة القرن”

عمان- الغد- تستضيف نقابة المحامين اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، تحت شعار (متحدون معا لاسقاط صفقة القرن) وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال الفترة من 7_9 الشهر الجاري.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، رئيس المكتب المنعقد في عمان ان عقد الاجتماع في هذه الفترة له معان ودلالات كبيرة وكثيرة، خاصة وان الشعار الذي يعقد تحته المكتب (متحدون معا لاسقاط صفقة القرن) يؤكد على ان كلمة المحامين العرب واحدة تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها الابدية القدس، مع تاكيدهم على التمسك بالوصاية الهاشمية على كافة المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واضاف ان صفقة القرن لن تمر ولن تتحقق مع الرفض الشعبي والنقابي العربي، وطالما ان الشعوب العربية متحدة ومتكاتفة لنصرة اهلنا في فلسطين وداعمة لهم في كفاحهم البطولي ضد الاحتلال الصهيوني، ومطالبة بالغاء كافة الاتفاقيات المعقودة مع الاحتلال، تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واشار رشيدات انه ستعقد الى جانب اجتماعات المكتب ندوتان متخصصتان، الاولى حول محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا امام المحكمة الجنائية الدولية.

فيما تتناول الندوة الثانية “القضية الفلسطينية وصفقة القرن” وتهدف الى الوصول الى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة.

ويشارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن مجالس نقابات المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم المنتخبين.

وسيتحدث في حفل افتتاح الاجتماعات الى جانب راعي الحفل، رئيس المكتب نقيب المحامين مازن رشيدات، وامين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين ورئيس الاتحاد نقيب محامي مصر سامح عاشور.

وسيتم خلال حفل افتتاح الاجتماع تكريم عدد من الامناء العامين المساعدين للاتحاد الذين انتقلوا الى رحمته تعالى.

وبين رشيدات انه سوف تصدر في نهاية اجتماعات المكتب الدائم بيان ختامي يتضمن القرارات والتوصيات السياسية والمهنية و التنظيمية.