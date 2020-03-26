اتحاد المرأة يعلن استمرار استقباله لمن يحتجن للمأوى من المعنفات

رانيا الصرايرة

عمان- قالت مديرة اتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ، ان خدمة برنامج الارشاد القانوني والاجتماعي والنفسي التي يقدمها الاتحاد تاريخيا، لا زالت قائمة الآن، لافتة لوجود اخصائية مناوبة في مبنى الاتحاد الرئيسي الان تتلقى المكالمات الواردة على رقم هاتف 065675729 من السيدات اللواتي يطلبن الخدمة، تحولها بدورها لمديرة البرامج، والتي توزع الأرقام على الاخصائيات، سواء كان ذلك في عمان او في أي من مناطق المملكة الأخرى.

وبينت شمروخ في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، انه بالنسبة للمراجعات واللواتي لديهن ارقام الاخصائيات الشخصية، بإمكانهن الاتصال على هواتف الاخصائيات الشخصية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الرابعة والنصف طيلة أيام الأسبوع. وفي الساعات الأخرى يتم الاتصال على تلفون البرنامج أعلاه والذي يعمل 24 ساعة.

وقالت شمروخ “سنقوم بتسهيل وصول السيدات في المحافظات لكادر البرنامج عبر الية يعلن عنها لاحقا. ولكن حاليا يتم الاتصال بالبرنامج الرئيسي في عمان والمعلن عنه”.

اما فيما يخص مأوى النساء التابع للاتحاد ،”فان اتحاد المرأة الأردنية لم يحصل لحد الان على تصاريح تسمح له كما كان سابقا، بعد إصدار تعليمات من الحكومة الأردنية بتعطيل كافة المؤسسات عن اجراءاتنا لاستمرار العمل لتقديم الخدمة الممكنة والمناسبة في ظل هذه الظروف للنساء، ولذلك نحاول الوصول الى أماكن السيدات المعنفات وتقييم اوضاعهن ، وعليه فان المنتفعات من المأوى في هذه المرحلة ، سوف تكون عبر وسيط وهو وحدة الاتجار بالبشر ووحدة حماية الاسرة التابعتان للامن العام” مع الإشارة الى ان المأوى يعمل على مدار الساعة وتخضع مقيماته للحجر الصحي بحسب شمروخ.

[email protected]