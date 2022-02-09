اتحاد المزارعين: السوق يشهد استقرارا في الأسعار

قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، إن الموسم الزراعي مبشر بالخير؛ نظرا لكميات هطول الأمطار في المملكة خلال الشتاء الحالي والتي وصلت أغلب المناطق الزراعية.

وأضاف العوران في حديثه لموقع ”هلا أخبار”، أن الإنتاج الزراعي هذا العام سيكون جيدا وأفضل مقارنة بالعام الماضي على مختلف المحاصيل.

وأشار إلى أن المحاصيل البعلية (البامية والقرع وغيرها) ستعود على مائدة الأردنيين بشكل أكبر وتكون أكثر انتشاراً بعد أن كانت شبه غائبة العام الماضي نتيجة ضعف الهطول المطري.

ولفت العوران إلى أن المحاصيل الزراعية التي تضررت خلال موجة الصقيع الأخيرة وعملت على رفع أسعار بعض الأصناف، عادت إلى الأسواق والإنتاج المحلي بدأ يغطيها، حيث يشهد السوق اليوم استقرارا في الأسعار.

وتابع أن موسم الهطول المطري خلال فصل الشتاء الحالي سيكون له انعكاس إيجابي على المحاصيل الزراعية.