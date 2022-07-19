اتحاد المصارعة يواصل استعداداته لدوري الأندية والمراكز

عمان – الغد – يكثف اتحاد االمصارعة تحضيراته لدوري المصارعة للأندية والمراكز ٢٠٢٢ المحطة الأولى “استقلال76″، الذي سيقام يومي الجمعة والسبت 29 و 30 الشهر الحالي، بدعم من شركة زين الأردن وشركة فاين.

وكشف اتحاد اللعبة عن مشاركة 10 أندية ومراكز على مستوى المملكة ضمن فئات الرجال والشباب والبراعم والأشبال والناشئين، ومن كلا الجنسين، حيث يحظى الدوري بإقبال كبير من قبل اللاعبين واللاعبات نظرا للتجربة المميزة التي يوفرها للاحتكاك بين اللاعبين من مختلف المستويات وتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركاتهم المحلية.

ويهدف اتحاد المصارعة إلى التركيز على الفئات العمرية الصغيرة والعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الفنية والتركيز محلياً والعمل على زيادة التنافس المحلي وزيادة أعداد اللاعبين، الأمر الذي سيكون له تأثيره الإيجابي مستقبلاً على المشاركات النوعية الخارجية.