اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين يطلقان ملتقى التأهيل والاعتماد المهني الخامس

عمان- الغد- تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، يعقد اتحاد المهندسين العرب- الهيئة العربية لتاهيل واعتماد المهندسين، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، ملتقى التأهيل والاعتماد المهني الخامس تحت شعار “المهندس المعتمد “الطريق الى المستقبل”، وذلك في السادس والعشرين من شهر حزيران المقبل، عبر منصة ZOOM، بمشاركة 15 ورقة عمل من سوريا ولبنان ومصر والبحرين والأردن والمغرب وفلسطين، وبحضور جميع الهيئات العربية الهندسية.

ويأتي الملتقى لدعم التوجه نحو المضي قدما في العمل على التأهيل والاعتماد المهني في كافة الهيئات الهندسية العربية من اجل تبادل الخبرات في ذلك المجال والاستفادة من التجارب العربية المختلفة ونشر الوعي بأهمية التأهيل والاعتماد المهني وما له من اثر على المهندسين ومهنة الهندسة.

ودأبت النقابة واتحاد المهندسين العرب ومنذ 7 سنوات، على عقد ملتقى التأهيل والاعتماد المهني من اجل تبادل الخبرات والمعرفة بين كافة الدول العربية، حيث سيتضمن الملتقى الخامس محاور حول التأهيل وممارسة المهنة ودورها في المسار المهني، التعليم والمهنة، التقييم المهني الأمثل، التعليم الهندسي ووظائف المستقبل.

ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على ممارسة المهنة بين الواقع والطموح، تعزيز العلاقة وتبادل المعرفة بين الأكاديمية وسوق العمل، التأهيل الهندسي كحافز في رفع مستوى العمل الهندسي في القطاعين العام والخاص، متابعة تعزيز الوعي المحلي والإقليمي لأهمية التأهيل والاعتماد المهني، كما سيتناول تجارب ودروس ناجحة محليا وإقليميا في التأهيل والاعتماد المهني، إضافة إلى التأهيل المهني من منظور العالمية.