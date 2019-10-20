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اتحاد جدة يُقيل مدربه التشيلي سييرا

منذ 46 دقيقة

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الرياض – قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة انمار الحائلي، اقالة المدرب التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق الاول لكرة القدم، وذلك غداة الخسارة أمام الوحدة 0-1 في المرحلة السابعة من الدوري المحلي.

واوضح الاتحاد عبر حساب النادي الرسمي على (تويتر) أن: “اقالة سييرا جاءت كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق في مبارياته الاخيرة”، مشيرا الى أنه كلف “المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، متمنيا له التوفيق”.

وبات الوحدة متخصصاً في الإطاحة بمدربي الفرق الأخرى، حيث تسبب حتى الآن في إقالة 3 مدربين وكانت البداية مع الأهلي، الذي أقال الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش بعد الخسارة 1-2 في المرحلة الثالثة، ولحق به ضمك الذي أقال التونسي محمد الكوكي بعد الخسارة 0-1 في المرحلة الخامسة، ثم الاتحاد بعد خسارة السبت التي جمدت رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتا. (أ ف ب)

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