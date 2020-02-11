اتحاد جدة يُقيل مدربه الهولندي هينك تن كات لسوء النتائج

الرياض – قرر نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء، انهاء عقد مدربه الهولندي هينك تين كات بالتراضي بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، وتعيين مواطنه ومساعده بيتر هامبرغ ليقود الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد قد خسر الاثنين امام ضمك 1-2 في الدوري، ما تسبب بغضب جماهيري ومطالبة بإقالة المدرب.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر من أصل ستة عشر ناديا برصيد 19 نقطة على بعد 19 نقطة من الهلال المتصدر، وذلك بعد فوزه مرة وحيدة في آخر ثماني مباريات.

وقال النادي في بيان الثلاثاء انه قرر “انهاء عقد المدرب الهولندي هينك تن كات بالتراضي بين الطرفين بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الاول في المرحلة الماضية، مقدما الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق”.

📝مجلس الإدارة يقرر إنهاء عقد الهولندي تين كات بالتراضي pic.twitter.com/Wxqbrsdinx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2020

وتابع البيان: “أسند مجلس الادارة مهمة تدريب الفريق الكروي الى مساعده الهولندي بيتر هامبرج ليقود دفة الفريق الكروي الاول بالنادي”.

وجاءت إقالة المدرب تين كات قبل مواجهة اولمبيك اسفي المغربي السبت ضمن اياب كاس الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بتعادل الفريقين 1-1.

وسبق لتين كات (65 عاما)، مساعد مدرب برشلونة الاسباني وتشيلسي الانجليزي السابق، تدريب أندية عربية عدة منها الوحدة (2018-2019) والجزيرة (2016-2018) في الإمارات وأم صلال في قطر. (أ ف ب)