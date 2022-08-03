اتحاد “شركات التأمين” والأمن العام يجددان اتفاقية المخطط الكروكي الإلكتروني

استضاف الاتحاد في مقره صباح اليوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 العميد الركن معتصم باشا ابو شتال مساعد مدير الأمن العام لتوقيع تجديد اتفاقية تنظيم المخطط الكروكي الإلكتروني بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومديرية الأمن العام لمدة خمسة سنوات قادمة وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدير الاتحاد وكذلك بحضور العميد فراس سامي الصعوب مدير إدارة السير.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومن جانب مديرية الأمن العام العميد الركن معتصم مهدي أبو شتال مساعد مدير الأمن العام، حيث تعنى هذه الاتفاقية بالتسهيل على المواطنين وذلك بإصدار مخططات الحوادث إلكترونيا بدلا من مخططات الحوادث الورقية والتي تم البدء بإصدارها اعتبارا من ١/١٠/٢٠١٣في العاصمة عمان ومن ثم تم تعميم النظام على باقي محافظات المملكة قبل نهاية عام2014، حيث أصبحت كافة المحافظات في المملكة مغطاة بهذا النظام منذ أكثر من (9) سنوات.

ويأتي تجديد الاتفاقية السابقة التي امتدت لعشرة سنوات ضمن شروط جديدة راعت الانتهاء من مرحلة التأسيس والعمل على تطوير النظام بين مؤسستين كبيرتين يسجل لهما النجاح الكبير الذي تحقق في هذا المشروع الذي يشكل مثالا يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما أن العلاقة التي تربط الاتحاد ومديرية الأمن العام هي علاقة استراتيجية انعكست على شكل خدمات نوعية للمواطنين وأطراف الحوادث المرورية، نتيجة حرص الطرفان على تقديم الخدمات الالكترونية وأتمتة الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال سرعة وسهولة تعبئة بيانات المخطط الكروكي من خلال هذا النظام، وسرعة البت في التعويضات من قبل شركات التأمين ودفعها لمستحقيها، كما ويوفر النظام ايضا تقارير احصائية دقيقة ومتنوعة عن الحوادث المرورية في المملكة مما ساهم في بناء قاعدة معلومات عن الحوادث المرورية وتصنيفاتها وأماكن وقوعها والأسباب التي أدت لها، حيث يتم بموجب هذا النظام إيصال معلومات الحوادث المرورية إلى شركات التأمين وصور المركبات المتضررة وبيانات الأطراف المشتركة بالحادث بوقت قياسي إلكترونيا (online ).