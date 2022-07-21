اتحاد شركات التأمين يتوسع بتقديم الخدمات الإلكترونية

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات حرص الاتحاد على تجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين معه، وبخاصة أصحاب المركبات الذين يحصلون على وثائق التأمين الإلزامي من خلال المكتب الموحد التابع للاتحاد والذي يقوم بإصدار وثائق التأمين الإلزامي بالنيابة عن الشركات وفقا للتشريعات المنظمة لهذه العملية والأسعار والشروط المحددة من الدولة.

يأتي ذلك إيمانا من مجلس إدارة الاتحاد بأهمية الاستثمار في الخدمات التكنولوجية والأتمتة للتسهيل على المتعاملين مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والمكتب الموحد الأردني.

وأضاف سميرات أن الاستثمار بأتمتة العمل في الاتحاد هو نهج الاتحاد المستمر ورؤيته الدائمة ابتداء من عام 2005 ومروراً بعدة مراحل كان آخرها إطلاق الاتحاد لمنصة إلكترونية شاملة بعنوان “التأمين الموحد” والتي دخلت الخدمة منذ مطلع العام 2022 بتمكين أصحاب مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية المعفية من الفحص الفني من إصدار وثائق التأمين الإلزامي لهذه المركبات إلكترونيا عبر منصة الاتحاد أو منصة إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وتوسيعها لاحقا لتشمل هذه الفئة من المركبات التي اجتازت الفحص الفني بتمكين مالكيها من إصدار وثيقة التأمين من خلال هذه المنصة المتوفرة أيضا كتطبيق على الهواتف الخلوية.

يُشار إلى أنه ومن باب التوسع بهذه الخدمات، فإن مجلس إدارة الاتحاد والإدارة التنفيذية قد عملا منذ أشهر على استكمال الإجراءات الفنية والتقنية لشمول فئات جديدة بالخدمات الإلكترونية للاتحاد، إذ سيتم فتح هذه الخدمة للمواطنين من خلال منصة التأمين الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/7/2022 لتشمل جميع فئات مركبات الركوب الصغيرة الخصوصي والعمومي وكذلك مركبات الشحن والدراجات الآلية وحافلات الركوب المتوسط وحافلات الركوب الكبيرة والمركبات المرخصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المركبات التي تحمل لوحة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وكذلك شمول فئات جميع المركبات المتضمنة في الخدمة في حال كان عليها حوادث مسبقة، ويتطلب ذلك استيفاء مبلغ التحمل (الإعفاء) وفقا للتشريعات الناظمة.